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Защитник Артур Кулда покинул рижское «Динамо» спустя три недели после перехода

Защитник Артур Кулда покинул рижское «Динамо» спустя три недели после перехода
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Артур Кулда покидает рижское «Динамо», сообщает официальный сайт латвийского клуба. Рижане приняли решение не продолжать сотрудничество с игроком.

В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл шесть матчей, отметившись двумя результативными передачами при показателе полезности «-2». Кулда пополнил ряды «Динамо» 5 декабря нынешнего года.

В прошлом сезоне 31-летний защитник в составе «Северстали» набрал 7 (2+5) очков в 59 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «-8» и 42 минутах штрафного времени.

Ранее опытный защитник также защищал цвета «Сибири», «Салавата Юлаева», «Йокерита» и «Куньлунь Ред Стар». За семь сезонов в лиге Кулда принял участие в 369 матчах, в которых забросил 20 шайб и сделал 51 результативную передачу при полезности «-3» и 292 штрафных минутах.

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