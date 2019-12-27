Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Трактор» — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Московское «Динамо» выменяло Пулккинена у минских одноклубников на денежную компенсацию

Московское «Динамо» выменяло Пулккинена у минских одноклубников на денежную компенсацию
Хоккей / КХЛ 0

Финский нападающий Теэму Пулккинен переходит в московское «Динамо», сообщает пресс-служба минского клуба. «Зубры» получат значительную денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забросил 17 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-5» и 26 минутах штрафного времени.

Всего в лиге финский хоккеист провёл 83 матча и набрал 56 (32+24) очков при показателе полезности «-11».

Минское «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 41 матче регулярного чемпионата «зубры» набрали 28 очков. Московское «Динамо» располагается на третьей строчке в таблице с 53 очками.

Пулккинен прешёл в московское «Динамо»! LIVE дедлайна в КХЛ
Всё о сделках и обменах в последний день трансферного окна – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019