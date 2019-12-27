Московское «Динамо» выменяло Пулккинена у минских одноклубников на денежную компенсацию

Финский нападающий Теэму Пулккинен переходит в московское «Динамо», сообщает пресс-служба минского клуба. «Зубры» получат значительную денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 33 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забросил 17 шайб и отдал 10 результативных передач при показателе полезности «-5» и 26 минутах штрафного времени.

Всего в лиге финский хоккеист провёл 83 матча и набрал 56 (32+24) очков при показателе полезности «-11».

Минское «Динамо» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. В 41 матче регулярного чемпионата «зубры» набрали 28 очков. Московское «Динамо» располагается на третьей строчке в таблице с 53 очками.