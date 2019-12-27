Пулккинен: московское «Динамо» уже в этом сезоне может выиграть что-то значительное

Нападающий Теэму Пулккинен поделился эмоциями после обмена из минского «Динамо» в московское.
«Благодарен клубу за опыт, который здесь получил, а болельщикам за поддержку в наиболее сложные моменты. Вы — лучшие! Уйти из «Динамо» было моим решением, и я благодарен руководству клуба за то, что оно не стало чинить мне препятствия. Понимаю, что покидаю команду не в лучший момент, но такова спортивная жизнь. Мне поступило хорошее предложение от амбициозного клуба, который уже в этом сезоне имеет шансы выиграть что-то значительное, а победы — это именно то, ради чего хоккеисты выходят на лёд.
Жаль, что за два моих сезона в «Динамо» нам так и не удалось оправдать надежды болельщиков. От себя могу сказать, что игроки и тренерский штаб бьются изо всех сил, чтобы изменить ситуацию. Желаю им и невероятным болельщикам «Динамо» удачи! Минск навсегда в моём сердце, и мне всегда будет приятно приезжать сюда и выходить на лёд «Минск-Арены», — цитирует Пулккинена официальный сайт минского клуба.
- 27 декабря 2019
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