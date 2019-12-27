Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Опубликован список травмированных игроков КХЛ

Опубликован список травмированных игроков КХЛ
Хоккей 0

КХЛ опубликовала список травмированных игроков на 27 декабря 2019 года.

«Авангард»:
Зернов Денис
Судницин Александр
Чудинов Максим.

«Автомобилист»:
Ивашов Роман
Кучерявенко Александр
Мамкин Михаил.

«Адмирал»:
Олкинуора Юхо
Стрельцов Василий.

«Ак Барс»:
Лукоянов Артём
Педан Андрей
Фисенко Михаил.

«Амур»:
Васильев Валерий
Железков Артём
Зогорна Томаш
Кондратьев Максим.

«Барыс»:
Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор.

«Динамо» Мн:
Дерябин Дмитрий
Достанко Роман
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан.

«Динамо» Мск:
Бойков Сергей
Кулёмин Вячеслав.

«Динамо» Р:
Зиле Кристапс.

«Йокерит»:
Йенсен Никлас
Лауридсен Оливер.

«Куньлунь Ред Стар»:
Бондра Давид
Джо Брэйден
Крэкнелл Адам
Рич Алекс.

«Локомотив»:
Ильенко Артём
Накладал Якуб.

«Нефтехимик»:
Порядин Павел
Сергеев Андрей
Шафигуллин Булат.

«Салават Юлаев»:
Маннинен Сакари

«Северсталь»:
Кинрейд Джеффри
Лишка Адам
Провольнев Владислав.

«Сибирь»:
Первушин Владимир.

«Спартак»:
Виклунд Тобиас
Никишин Александр.

«Торпедо»:
Белевич Андрей
Варнаков Михаил
Гончарук Сергей.

«Трактор»:
Гика Томаш
Сухачёв Владислав
Томас Кристиан
Щербак Никита.

ХК «Сочи»:
Калетник Владислав
Рахимуллин Дамир
Томилин Артём
Щитов Никита.

ЦСКА:
Андронов Сергей.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019