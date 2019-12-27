Опубликован список травмированных игроков КХЛ

КХЛ опубликовала список травмированных игроков на 27 декабря 2019 года.
«Авангард»:
Зернов Денис
Судницин Александр
Чудинов Максим.
«Автомобилист»:
Ивашов Роман
Кучерявенко Александр
Мамкин Михаил.
«Адмирал»:
Олкинуора Юхо
Стрельцов Василий.
«Ак Барс»:
Лукоянов Артём
Педан Андрей
Фисенко Михаил.
«Амур»:
Васильев Валерий
Железков Артём
Зогорна Томаш
Кондратьев Максим.
«Барыс»:
Пакаринен Ииро
Сведберг Виктор.
«Динамо» Мн:
Дерябин Дмитрий
Достанко Роман
Костицын Сергей
Эллиотт Стефан.
«Динамо» Мск:
Бойков Сергей
Кулёмин Вячеслав.
«Динамо» Р:
Зиле Кристапс.
«Йокерит»:
Йенсен Никлас
Лауридсен Оливер.
«Куньлунь Ред Стар»:
Бондра Давид
Джо Брэйден
Крэкнелл Адам
Рич Алекс.
«Локомотив»:
Ильенко Артём
Накладал Якуб.
«Нефтехимик»:
Порядин Павел
Сергеев Андрей
Шафигуллин Булат.
«Салават Юлаев»:
Маннинен Сакари
«Северсталь»:
Кинрейд Джеффри
Лишка Адам
Провольнев Владислав.
«Сибирь»:
Первушин Владимир.
«Спартак»:
Виклунд Тобиас
Никишин Александр.
«Торпедо»:
Белевич Андрей
Варнаков Михаил
Гончарук Сергей.
«Трактор»:
Гика Томаш
Сухачёв Владислав
Томас Кристиан
Щербак Никита.
ХК «Сочи»:
Калетник Владислав
Рахимуллин Дамир
Томилин Артём
Щитов Никита.
ЦСКА:
Андронов Сергей.
- 27 декабря 2019
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