Вратарь СКА Мельничук отметился голевой передачей в матче с «Сибирью»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимает в Новосибирске СКА (0:1, идёт третий период).



Первые два периода оказались безголевыми, гостям удалось открыть счёт на 47-й минуте стараниями нападающего Андрея Кузьменко. Примечательно, что одним из ассистентов выступил вратарь питерского клуба Алексей Мельничук. 21-летний голкипер набрал первое очко в КХЛ.

Посмотреть видео гола Кузьменко можно на официальном сайте КХЛ.

СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче. Новосибирский клуб (45) располагается на седьмой строчке на Востоке.

Завтра, 28 декабря, «Сибирь» проведёт домашний матч с «Куньлунь Ред Стар», а питерский клуб 29-го числа встретится в Череповце с «Северсталью».