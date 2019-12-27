Вратарь СКА Мельничук отметился голевой передачей в матче с «Сибирью»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Сибирь» принимает в Новосибирске СКА (0:1, идёт третий период).
Первые два периода оказались безголевыми, гостям удалось открыть счёт на 47-й минуте стараниями нападающего Андрея Кузьменко. Примечательно, что одним из ассистентов выступил вратарь питерского клуба Алексей Мельничук. 21-летний голкипер набрал первое очко в КХЛ.
Посмотреть видео гола Кузьменко можно на официальном сайте КХЛ.
СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 41 матче. Новосибирский клуб (45) располагается на седьмой строчке на Востоке.
Завтра, 28 декабря, «Сибирь» проведёт домашний матч с «Куньлунь Ред Стар», а питерский клуб 29-го числа встретится в Череповце с «Северсталью».
- 27 декабря 2019
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