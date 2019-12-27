«Трактор» расторг контракт с Малыхиным без выплаты компенсации, игрок перейдёт в «Спартак»

Как стало известно «Чемпионату», «Трактор» расторг контракт с нападающим Фёдором Малыхиным без выплаты компенсации. В ближайшее время хоккеист перейдёт в «Спартак» и подпишет договор до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 29 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он забросил три шайбы и отдал одну результативную передачу при показателе полезности «-5» и 14 минутах штрафного времени.
До переезда в Челябинск Малыхин защищал цвета «Ак Барса» и «Автомобилиста». Всего в лиге провёл 357 матчей и набрал 167 (82+85) очков с показателем полезности «+14».
Ранее «Трактор» обменял в «Салават Юлаев» нападающего Алексея Кручинина. Систему челябинского клуба пополнят молодые игроки системы «Салавата» Владимир Бобылёв и Николай Чебыкин.
- 27 декабря 2019
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