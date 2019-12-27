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Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, переиграв «Барыс»

Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, переиграв «Барыс»
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей. Москвичи одержали четвёртую победу подряд.

Гости ударно провели первый период и забросили две шайбы в ворота соперника. Сначала отличился Андрей Миронов, а затем Дмитрий Яшкин реализовал численный перевес. Во втором периоде команде Андрея Скабелки удалось отыграть один гол стараниями Дастина Бойда, а в концовке игрового отрезка Антон Сагадеев сравнял счёт. На 45-й минуте Роман Старченко вывел хозяев вперёд, но за три минуты до окончания основного времени Андре Петерссон сравнял счёт, отметившись точным броском в большинстве. В овертайме победу гостям принёс Вадим Шипачёв.

29 декабря «Барыс» встретится в Нур-Султане с «Автомобилистом», а бело-голубые в этот же день проведут выездной матч с «Металлургом».

КХЛ - регулярный чемпионат
27 декабря 2019, пятница. 16:30 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
3 : 4
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Брюквин (Волков, Миронов) – 09:03' (5x5)   0:2 Яшкин (Шипачёв) – 12:10' (5x4)   1:2 Бойд (Диц, Орехов) – 24:16' (5x5)   2:2 Сагадеев (Блэкер, Шевченко) – 37:01' (5x5)   3:2 Старченко (Виделль, Охтамаа) – 44:06' (5x5)   3:3 Петерссон (Шипачёв) – 56:41' (6x4)   3:4 Шипачёв (Хиетанен) – 63:19' (3x3)
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