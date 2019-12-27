Московское «Динамо» одержало четвёртую победу подряд, переиграв «Барыс»

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей. Москвичи одержали четвёртую победу подряд.



Гости ударно провели первый период и забросили две шайбы в ворота соперника. Сначала отличился Андрей Миронов, а затем Дмитрий Яшкин реализовал численный перевес. Во втором периоде команде Андрея Скабелки удалось отыграть один гол стараниями Дастина Бойда, а в концовке игрового отрезка Антон Сагадеев сравнял счёт. На 45-й минуте Роман Старченко вывел хозяев вперёд, но за три минуты до окончания основного времени Андре Петерссон сравнял счёт, отметившись точным броском в большинстве. В овертайме победу гостям принёс Вадим Шипачёв.



29 декабря «Барыс» встретится в Нур-Султане с «Автомобилистом», а бело-голубые в этот же день проведут выездной матч с «Металлургом».