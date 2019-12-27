Шипачёв обошёл Зарипова и переместился на второе место в списке бомбардиров КХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Барыс» принимал в Нур-Султане московское «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:3 ОТ в пользу гостей. Москвичи одержали четвёртую победу подряд.
Нападающий бело-голубых Вадим Шипачёв забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. Благодаря этому форвард вышел на второе место в списке бомбардиров КХЛ. Сейчас на счету Шипачёва 639 очков, у капитана «Ак Барса» Даниса Зарипова — 637. Лидером является нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, набравший 876 очков.
29 декабря «Барыс» встретится в Нур-Султане с «Автомобилистом», а бело-голубые в этот же день проведут выездной матч с «Металлургом». Обе команды проведут заключительные матчи в году.
- 27 декабря 2019
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