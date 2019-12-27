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Беспалов вышел на первое место среди вратарей «Спартака» по победам в КХЛ

Беспалов вышел на первое место среди вратарей «Спартака» по победам в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Трактор» принимал в Челябинске «Спартак». Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу московского клуба. «Спартак» одержал пятую победу подряд, челябинский клуб прервал серию из трёх побед.

Никита Беспалов одержал 38-ю победу и вышел на первое место среди вратарей «Спартака» в КХЛ. Матч в Челябинске стал для 31-летнего вратаря 100-м в лиге в составе красно-белых.

Беспалов защищает цвета московского клуба с сезона-2016/17. Ранее он оберегал последний рубеж в «Сибири» и «Торпедо».

30 декабря «Трактор» примет в Челябинске «Авангард», а подопечные Олега Знарка 29-го в заключительном выездном матче в 2019 году встретятся с ХК «Сочи».

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