Юрзинов-мл.: по самоотдаче претензий нет, но столько удаляться нельзя

Главный тренер «Трактора» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:5).
«Пятый матч через день. Несмотря на это, у нас сегодня было хорошее движение. Но хорошо играть в силовой борьбе — не значит, что надо получать такое большое количество удалений. Иметь более двадцати минут штрафа в матче с такой командой, как «Спартак», — это слишком много. Нужно идти в борьбу, но столько удаляться нельзя.
По самоотдаче претензий нет, весь матч мы старались, бились, цеплялись. За борьбу спасибо, за удаления — нет. По организации игры мы добавили, но день был сегодня ответственный, эмоции захлестнули ребят, где-то не сдержались. Соперник играл здорово, реализовал большинство. Привлекаем молодых ребят, они держат уровень.
Щербак сломал руку, Глинкин и Попов уже тренируются», — передаёт слова Юрзинова-младшего корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.
- 27 декабря 2019
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