Скабелка: о чём говорил с арбитром? Очень дорогие комментарии. Может быть, послушаем потом

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка поделился эмоциями после матча с московским «Динамо» (3:4 ОТ).



«Хорошо играли весь матч. Сейчас все очки на вес золота. Плотность большая. Больше у меня комментариев нет.



О чём говорил с арбитром после отменённого гола? Ну я же сказал, больше комментариев нет. Это оно…Очень дорогие комментарии. Может быть, послушаем потом.



Не было никакого указания отходить в оборону. Что мы там просили? Ничего мы не просили. Играли как играли. Всё то же самое.



Меня сегодня уже спросили, почему мы начали играть только со второго периода. А почему вы так решили? Мы что, в первом периоде плохо играли? Хорошая игра была. Мы 60 минут сыграли достаточно ровно. Счёт не всегда отражает игру. Бывает, что нет моментов, а шайба залетает.



Мы играли весь матч одинаково. Удаления, которые случились в конце периода, не вытекали из хода матча. Не скажу, что «Динамо» там так добавило, но вот случились удаления. И конечно, четыре минуты штрафа за последние 12 минут матча — это много. Понятно, что такие мастера, как в «Динамо», из двух одну забили», — сказал Скабелка на послематчевой пресс-конференции.