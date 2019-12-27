Нападающий молодёжной сборной Финляндии Купари выбыл из строя до конца чемпионата мира

Нападающий молодёжной сборной Финляндии Расмус Купари не поможет команде в оставшихся матчах чемпионата мира, сообщает Leijonat.



Форвард сборной Суоми принял участие в первом матче турнира с командой Швеции (2:3 ОТ), но теперь вынужден вернуться в Финляндию в связи с травмой. Финская сборная продолжит турнир с тремя вратарями и 19 полевыми хоккеистами в заявке.



«Конечно, это большая потеря для команды, но ни один турнир не настолько важен, чтобы поставить под угрозу здоровье и будущее молодого игрока», — сказал генеральный менеджер финской молодёжки Киммо Оикаринен.



Завтра, 28 декабря, сборная Финляндии проведёт второй матч на турнире — с командой Словакии. Молодёжный чемпионат мира в Чехии завершится 5 января 2020 года.

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