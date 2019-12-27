Защитник Мэтью Майоне вернулся в рижское «Динамо»

Защитник Мэтью Майоне подписал контракт с рижским «Динамо», сообщает пресс-служба КХЛ в «твиттере». Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
С начала сезона Майоне выступал за «Куньлунь Ред Стар», но на фоне низкой статистики (три результативные передачи в 16 матчах) контракт с канадцем был расторгнут. 13 декабря минское «Динамо» заключило с 29-летним защитником пробный контракт. За белорусский клуб Майоне провёл три матча, в которых не отметился результативными действиями. «Зубры» не стали подписывать полноценный контракт с игроком.
Уроженец Торонто выступал в хоккейной лиге Онтарио, но в НХЛ пробиться так и не сумел. В итоге Майоне перебрался в Словакию, а затем и в Финляндию. После успешного выступления в Финляндии он получил приглашение от клуба КХЛ «Динамо» (Рига). В сезоне-2017/18 он в 58 матчах набрал 46 (11+35) очков.
- 27 декабря 2019
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