«Вашингтон» может быть заинтересован в Илье Ковальчуке

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» может быть заинтересован в услугах нападающего Ильи Ковальчука, сообщает The Fourth Period.
Столичная команда наверняка постарается сделать состав более глубоким. 36-летний Ковальчук в настоящее время является неограниченно свободным агентом. Он расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз», за который выступал с начала предыдущего сезона.
Несколько клубов НХЛ проявили интерес к Ковальчуку после того, как он стал свободным агентом. Сообщается, что ветеран может найти новое место в работы в ближайшие дни. «Вашингтон» может включить Ковальчука в состав при условии, что тот согласится на минимальную зарплату в размере $ 700 тыс.
Определённый резонанс вызвала фотография, на которой капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и Ковальчук пьют вино на Рождество.
В 17 матчах нынешнего сезона Илья забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
- 27 декабря 2019
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