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«Вашингтон» может быть заинтересован в Илье Ковальчуке

«Вашингтон» может быть заинтересован в Илье Ковальчуке
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» может быть заинтересован в услугах нападающего Ильи Ковальчука, сообщает The Fourth Period.

Столичная команда наверняка постарается сделать состав более глубоким. 36-летний Ковальчук в настоящее время является неограниченно свободным агентом. Он расторг контракт с «Лос-Анджелес Кингз», за который выступал с начала предыдущего сезона.

Несколько клубов НХЛ проявили интерес к Ковальчуку после того, как он стал свободным агентом. Сообщается, что ветеран может найти новое место в работы в ближайшие дни. «Вашингтон» может включить Ковальчука в состав при условии, что тот согласится на минимальную зарплату в размере $ 700 тыс.

Определённый резонанс вызвала фотография, на которой капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин и Ковальчук пьют вино на Рождество.

В 17 матчах нынешнего сезона Илья забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

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