СКА обменял Рундблада в «Сочи» на денежную компенсацию

Как стало известно «Чемпионату», защитник СКА Давид Рундблад продолжит карьеру в ХК «Сочи». Взамен «армейцы» получат денежную компенсацию.



В сезоне-2019/2020 шведский хоккеист отыграл в 25 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На его счету две заброшенные шайбы и шесть результативных передач при показателе полезности «-6» и 10 минутах штрафного времени.



29-летний защитник проводит третий сезон в КХЛ. В лиге в 120 матчах набрал 39 (13+26) очков с показателем полезности «+37».



СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 60 очков в 42 матчах. ХК «Сочи» (37) располагается на девятой строчке, при этом отставание от зоны плей-офф составляет уже девять очков.

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