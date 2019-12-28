«Нью-Джерси» — «Торонто»: Михеев забросил свою 8-ю шайбу в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходит на стадионе «Пруденшиал-центр», после 1-го периода гости ведут в счёте – 2:1.

На 18-й минуте 1-го периода свою 8-ю шайбу в регулярном сезоне НХЛ забросил российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, переправив шайбу в ворота после броска от синей линии Джона Тавареса. Также результативной передачей отметился шведский нападающий Вильям Нюландер.

Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету 25-летнего россиянина 23 (8+15) очка в 38 играх, при показателе полезности «+8» и среднем игровом времени 15 минут за матч.