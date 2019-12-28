«Нью-Джерси» — «Торонто»: Михеев забросил свою 8-ю шайбу в сезоне
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходит на стадионе «Пруденшиал-центр», после 1-го периода гости ведут в счёте – 2:1.
На 18-й минуте 1-го периода свою 8-ю шайбу в регулярном сезоне НХЛ забросил российский нападающий «Торонто» Илья Михеев, переправив шайбу в ворота после броска от синей линии Джона Тавареса. Также результативной передачей отметился шведский нападающий Вильям Нюландер.
Видео можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету 25-летнего россиянина 23 (8+15) очка в 38 играх, при показателе полезности «+8» и среднем игровом времени 15 минут за матч.
2 очка Михеева помогли «Торонто» обыграть на выезде «Рейнджерс»
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