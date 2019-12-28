«Нью-Джерси» — «Торонто»: Гусев отметился 6-й заброшенной шайбой в сезоне
В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходит на стадионе «Пруденшиал-центр». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте — 4:3.
На 2-й минуте 2-го периода нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев ответил на заброшенную шайбу российского нападающего «Торонто» Ильи Михеева, реализовав большинство «Дэвилз» и сделав счёт 2:2. Ассистами отметились Нико Хишер и Сами Ватанен.
Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Нью-Джерси Дэвилз».
Теперь на счету Гусева 21 (6+15) очко в 34 матчах за «Дэвилз».
Гусев во второй раз в сезоне набрал три очка в одном матче
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