«Нью-Джерси» — «Торонто»: Гусев отметился 6-й заброшенной шайбой в сезоне

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча проходит на стадионе «Пруденшиал-центр». Идёт 2-й период, хозяева ведут в счёте — 4:3.

На 2-й минуте 2-го периода нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев ответил на заброшенную шайбу российского нападающего «Торонто» Ильи Михеева, реализовав большинство «Дэвилз» и сделав счёт 2:2. Ассистами отметились Нико Хишер и Сами Ватанен.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Нью-Джерси Дэвилз».

Теперь на счету Гусева 21 (6+15) очко в 34 матчах за «Дэвилз».