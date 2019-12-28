Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Торонто» Вильям Нюландер, который в этой встрече набрал 3 (1+2) очка. Три балла за результативность в активе капитана гостей Джона Тавареса (1+2). Заброшенной шайбой отметился Илья Михеев.
Видео гола Нюландера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 7 секунд, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «-1».
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