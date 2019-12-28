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Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Торонто»

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче с «Торонто»
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 1:0) в пользу гостей. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Торонто» Вильям Нюландер, который в этой встрече набрал 3 (1+2) очка. Три балла за результативность в активе капитана гостей Джона Тавареса (1+2). Заброшенной шайбой отметился Илья Михеев.

Видео гола Нюландера можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев провёл на льду 15 минут 7 секунд, нанёс три броска в створ ворот, забросил шайбу и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Хишир (Братт, Палмьери) – 04:33' (5x5)   1:1 Хайман (Райлли, Спецца) – 16:56' (5x4)   1:2 Михеев (Таварес, Нюландер) – 17:15' (5x5)   2:2 Гусев (Хишир, Ватанен) – 21:42' (5x3)   2:3 Капанен (Керфут, Таварес) – 25:16' (5x5)   3:3 Палмьери (Хишир, Братт) – 27:01' (5x5)   4:3 Братт (Палмьери) – 30:11' (5x5)   4:4 Таварес (Нюландер, Бэрри) – 48:15' (5x4)   4:5 Нюландер – 62:38' (4x4)
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