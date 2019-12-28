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Михеев получил порез руки коньком в матче с «Нью-Джерси»

Михеев получил порез руки коньком в матче с «Нью-Джерси»
Хоккей / НХЛ 0

«Торонто Мэйпл Лифс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 5:4 ОТ (2:1, 1:3, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

В третьем периоде травму получил нападающий «Торонто» Илья Михеев. В столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом россиянин получил сильный порез левой руки. Хоккеист был срочно доставлен в местную больницу. Сроки восстановления пока неизвестны.

В этой встрече Михеев отметился восьмой заброшенной шайбой в сезоне. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.

Видео гола Михеева можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

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