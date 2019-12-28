Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» одержал седьмую победу кряду, одолев в овертайме «Виннипег»

«Сент-Луис» одержал седьмую победу кряду, одолев в овертайме «Виннипег»
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сент-Луиса» Дэвид Перрон. Тремя результативными передачами отметился Джейден Шварц. Дубль оформил форвард гостей Тайлер Бозак. В составе «Виннипега» два гола забил Кайл Коннор.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 14 минут 23 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Шварц, Шенн) – 01:10' (5x5)   1:1 Бурк (Аплтон, Лаури) – 19:14' (5x5)   1:2 Пьетранджело (Шенн, Шварц) – 25:30' (5x5)   2:2 Коннор (Больё, Лайне) – 29:37' (5x5)   2:3 Бозак (Шварц, Перрон) – 36:08' (5x4)   3:3 Коннор (Шайфли, Пионк) – 43:12' (5x4)   3:4 Бозак (Томас, Пьетранджело) – 45:10' (5x5)   4:4 Уилер (Элерс, Лайне) – 58:46' (6x5)   4:5 Перрон – 63:14' (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019