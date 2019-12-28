«Сент-Луис» одержал седьмую победу кряду, одолев в овертайме «Виннипег»

«Сент-Луис Блюз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала седьмой кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сент-Луиса» Дэвид Перрон. Тремя результативными передачами отметился Джейден Шварц. Дубль оформил форвард гостей Тайлер Бозак. В составе «Виннипега» два гола забил Кайл Коннор.

Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 14 минут 23 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».