«Сент-Луис» одержал седьмую победу кряду, одолев в овертайме «Виннипег»
«Сент-Луис Блюз» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс» в Виннипеге и завершилась со счётом 5:4 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 1:0) в пользу гостей. Для «Блюз» эта победа стала седьмой кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сент-Луиса» Дэвид Перрон. Тремя результативными передачами отметился Джейден Шварц. Дубль оформил форвард гостей Тайлер Бозак. В составе «Виннипега» два гола забил Кайл Коннор.
Российский нападающий «Блюз» Иван Барбашёв провёл на льду 14 минут 23 секунды, нанёс один бросок в створ ворот, совершил 4 силовых приёма и окончил матч с показателем полезности «-1».
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Шварц, Шенн) – 01:10' (5x5) 1:1 Бурк (Аплтон, Лаури) – 19:14' (5x5) 1:2 Пьетранджело (Шенн, Шварц) – 25:30' (5x5) 2:2 Коннор (Больё, Лайне) – 29:37' (5x5) 2:3 Бозак (Шварц, Перрон) – 36:08' (5x4) 3:3 Коннор (Шайфли, Пионк) – 43:12' (5x4) 3:4 Бозак (Томас, Пьетранджело) – 45:10' (5x5) 4:4 Уилер (Элерс, Лайне) – 58:46' (6x5) 4:5 Перрон – 63:14' (3x3)
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