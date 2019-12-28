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Передача Малкина помогла «Питтсбургу» в гостях обыграть «Нэшвилл»

Передача Малкина помогла «Питтсбургу» в гостях обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Пингвинз» Тристан Джерри, который отразил 30 бросков из 32. 2 (1+1) очка в составе победителей набрал защитник Юусо Риикола. Голами у «Нэшвилла» отметились Крэйг Смит и Виктор Арвидссон.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 59 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».

Видео гола Раста с передачи Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Симон (Риикола, Руведел) – 02:17' (5x5)   1:1 Смит (Экхольм) – 04:30' (5x5)   1:2 Гальченюк (Петтерссон, Марино) – 14:16' (5x5)   1:3 Блюгерс (Астон-Риз, Танев) – 14:50' (5x5)   1:4 Раст (Гюнцель, Малкин) – 24:38' (5x5)   1:5 Риикола (Кагун, Макканн) – 38:04' (5x5)   2:5 Арвидссон (Йози, Гримальди) – 49:18' (5x5)
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