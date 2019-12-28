Передача Малкина помогла «Питтсбургу» в гостях обыграть «Нэшвилл»

«Питтсбург Пингвинз» победил «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Бриджстоун-Арена» в Нэшвилле и завершилась со счётом 5:2 (3:1, 2:0, 0:1) в пользу гостей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Пингвинз» Тристан Джерри, который отразил 30 бросков из 32. 2 (1+1) очка в составе победителей набрал защитник Юусо Риикола. Голами у «Нэшвилла» отметились Крэйг Смит и Виктор Арвидссон.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 17 минут 59 секунд, нанёс два броска в створ ворот, отметился результативной передачей и окончил матч с показателем полезности «+1».
Видео гола Раста с передачи Малкина можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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