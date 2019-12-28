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Панарин может повторить историческое достижение Ягра и Рателля

Панарин может повторить историческое достижение Ягра и Рателля
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин близок к тому, чтобы вписать своё имя в клубную историю «синерубашечников». Результативная игра россиянина в матче с «Каролиной Харрикейнз» (1 гол и 2 передачи) позволила ему пополнить свою копилку, и теперь у Панарина в 37 матчах сезона 21 гол и 27 передач.

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Только два игрока в истории «Рейнджерс» имели в своём активе по 45 голов и 60 передач за сезон — это Яромир Ягр в чемпионате-2005/2006 (54+69) и Жан Рателль в сезоне-1971/1972 (46+63). Панарин идёт таким темпом, который позволит ему стать третьим в этой элитной компании в конце нынешнего сезона: сейчас результативность Панарина позволяет рассчитывать на 46,5 гола и 59,8 передачи.

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