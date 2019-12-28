Главный тренер «Торонто»: у Михеева глубокий порез, пока он остаётся в Нью-Джерси

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдон Кифи прокомментировал травму нападающего Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ). В третьем периоде встречи россиянин в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом получил сильный порез левой руки.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

«Он находится в больнице, где его обследуют. У него глубокий порез. Мы разберёмся с этим, но пока Михеев останется здесь, в Нью-Джерси. Нужно дождаться результатов обследования, после чего мы решим, что будем делать», — приводит слова Кифи журналист Майк Морреале.

В матч с «Нью-Джерси» Михеев отметился восьмой заброшенной шайбой в сезоне. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.