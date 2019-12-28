«Калгари» в гостях разгромил «Эдмонтон», несмотря на гол Макдэвида

«Калгари Флэймз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась с разгромным счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами отметились Элиас Линдхольм (1+1) и Ти Джей Броди (0+2). Голкипер гостей Давид Риттих отразил 28 бросков из 29. Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» забросил Коннор Макдэвид.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Для «Айлендерс» это поражение стало третьим кряду.