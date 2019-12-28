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«Калгари» в гостях разгромил «Эдмонтон», несмотря на гол Макдэвида

«Калгари» в гостях разгромил «Эдмонтон», несмотря на гол Макдэвида
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась с разгромным счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Калгари» Эндрю Манджапане, набравший 3 (1+2) очка. Двумя баллами отметились Элиас Линдхольм (1+1) и Ти Джей Броди (0+2). Голкипер гостей Давид Риттих отразил 28 бросков из 29. Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» забросил Коннор Макдэвид.

В параллельном матче «Чикаго Блэкхоукс» дома уверенно обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» — 5:2 (3:1, 0:0, 2:1). Для «Айлендерс» это поражение стало третьим кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Манджапане (Линдхольм) – 00:11' (5x5)   0:2 Ткачук (Манджапане) – 11:39' (5x5)   1:2 Макдэвид (Нурс) – 14:26' (5x5)   1:3 Монахан (Годро, Ханифин) – 21:08' (5x5)   1:4 Линдхольм (Манджапане, Броди) – 36:54' (5x5)   1:5 Баклунд (Фролик, Джордано) – 40:57' (4x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2019, суббота. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Джонстон (Бейли, Ледди) – 05:50' (5x5)   1:1 Гилберт (Строум, Кит) – 07:34' (5x5)   2:1 Кубалик (Кейн) – 09:46' (5x5)   3:1 Дебринкэт (Строум, Кит) – 11:56' (5x5)   4:1 Тэйвз – 40:50' (5x5)   5:1 Хаймор (Кемпф) – 43:03' (5x5)   5:2 Сизикас (Кюнхакль, Пелеч) – 56:32' (4x5)
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