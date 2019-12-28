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Хатчинсон — о травме Михеева: это ужасно, внезапно я увидел тонну крови

Хатчинсон — о травме Михеева: это ужасно, внезапно я увидел тонну крови
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Торонто Мэйпл Лифс» Майкл Хатчинсон прокомментировал травму нападающего Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ). В третьем периоде встречи россиянин в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом получил сильный порез левой руки.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
«Это ужасно. Внезапно я увидел тонну крови, её было намного больше, чем обычно бывает при игре высоко поднятой клюшкой или чём-то подобном. Надеюсь, что он будет в порядке», — приводит слова Майкла Хатчинсона журналистка Кристен Шилтон.

В матче с «Нью-Джерси» Михеев отметился восьмой заброшенной шайбой в сезоне. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.

Михеев получил порез руки коньком в матче с «Нью-Джерси»
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