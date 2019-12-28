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Таварес: Михеев — это тот парень, который нам очень важен

Таварес: Михеев — это тот парень, который нам очень важен
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес прокомментировал травму нападающего Ильи Михеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:4 ОТ). В третьем периоде встречи россиянин в столкновении с форвардом «Дэвилз» Йеспером Браттом получил сильный порез левой руки.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

«Это выглядело действительно ужасающе. Мы увидели столько крови. Безусловно, это тот парень, который нам очень важен», — приводит слова Тавареса журналистка Кристен Шилтон в своём «твиттере».

В матч с «Нью-Джерси» Михеев отметился восьмой заброшенной шайбой в сезоне. Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала шестой кряду.

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