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Макдэвид забил 150-й гол в карьере НХЛ. Видео

Макдэвид забил 150-й гол в карьере НХЛ. Видео
Хоккей / НХЛ 0

«Калгари Флэймз» победил «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась с разгромным счётом 5:1 (2:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Единственную шайбу в составе «Эдмонтона» забросил нападающий Коннор Макдэвид. Этот гол стал для 22-летнего канадца 150-м за карьеру в регулярных чемпионатах.

Видео гола Коннора Макдэвида можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Макдэвид является лидером гонки бомбардиров регулярного чемпионата. Канадец набрал 63 очка (22+41) в 41 матче и опережает на 2 балла одноклубника Леона Драйзайтля, в активе которого 22 гола и 39 результативных передач.

«Калгари» в гостях разгромил «Эдмонтон», несмотря на гол Макдэвида
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