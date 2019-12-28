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Овечкину осталось набрать одно очко в овертайме, чтобы выйти на первое место в истории НХЛ

Овечкину осталось набрать одно очко в овертайме, чтобы выйти на первое место в истории НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне и завершилась со счётом 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0) в пользу хозяев.

Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал нападающий Ти Джей Оши. Одним из ассистентов для американца стал капитан столичной команды Александр Овечкин.

Россиянин набрал 36-е очко в овертаймах в матчах регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету 23 заброшенные шайбы и 13 результативных передач. Овечкин отстаёт всего на одно очко от Патрика Элиаша, являющегося лучшим по этому показателю в истории НХЛ.

Ранее стало известно, что 34-летний российский форвард отказался от участия в Матче звёзд НХЛ, который пройдёт в январе 2020 года в Сент-Луисе.

Овечкин признан лучшим левым нападающим десятилетия по версии Sportsnet
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