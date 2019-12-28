Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 декабря 2019 года
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В 11 матчах приняли участие 16 представителей России.
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020
|Вратарь
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Самсонов
|«Вашингтон»
|27 из 28
|96,4
|2:1 ОТ
|Варламов (48.04)
|«Айлендерс»
|17 из 19
|89,5
|2:5
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Выбрасывания
|Время
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|1+2
|+1
|0
|1
|0
|0
|-
|19.08
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|15.08
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|19.59
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|0
|0
|7
|3
|0
|-
|21.23
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|+1
|0
|2
|1
|0
|36%
|18.29
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|3
|-
|26.36
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|2
|-
|23.18
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+1
|+1
|8
|2
|1
|0
|47%
|17.59
|Михеев (н)
|«Торонто»
|1+0
|0
|0
|4
|0
|0
|-
|11.07
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|1+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|15.07
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|1
|4
|0
|-
|14.23
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|0+1
|0
|0
|0
|1
|0
|-
|11.14
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|18.17
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+2
|+1
|2
|3
|0
|0
|0%
|15.11
Шикарный пас Панарина через двух игроков! Он идёт на рекорд легенд «Рейнджерс»
Настоящий хлебный день — 3 очка в первом матче после каникул.
«Парень, который нам очень важен». Травма Михеева нанесла эмоциональный урон «Торонто»
Но «Мэйпл Лифс» сумели дожать «Нью-Джерси» в овертайме.
- 28 декабря 2019
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09:06
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08:45
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08:30
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08:10
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08:02
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07:46
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07:42
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07:22
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07:13
-
07:00
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06:53
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06:45
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06:43
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06:35
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06:23
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06:00
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05:53
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05:47
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04:45
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04:26
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