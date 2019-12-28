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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 декабря 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 27 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялся очередной игровой день. В 11 матчах приняли участие 16 представителей России.

Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/2020

ВратарьКлубСейвы%ОБСчёт
Самсонов«Вашингтон»27 из 2896,42:1 ОТ
Варламов (48.04)«Айлендерс»17 из 1989,52:5
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВыбрасыванияВремя
Панарин (н)«Рейнджерс»1+2+10100-19.08
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000000-15.08
Свечников (н)«Каролина»0+000111-19.59
Овечкин (н)«Вашингтон»0+100730-21.23
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1+1021036%18.29
Орлов (з)«Вашингтон»0+000213-26.36
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+10132-23.18
Малкин (н)«Питтсбург»0+1+1821047%17.59
Михеев (н)«Торонто»1+000400-11.07
Гусев (н)«Нью-Джерси»1+0-10300-15.07
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-10140-14.23
Ничушкин (н)«Колорадо»0+100010-11.14
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10000-18.17
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+2+123000%15.11
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