Проиграет ли «Ак Барс» четвёртый матч подряд?

Сегодня, 28 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020



«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Нефтехимик» — «Авангард»;

— «Торпедо» — «Динамо» Р;

— ХК «Сочи» — «Йокерит»;

— ЦСКА — «Витязь»;

— «Ак Барс» — «Локомотив».

Принять участие в опросе также можно на «Рамблере».



В центральном матче игрового дня «Ак Барс» примет в Казани «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск. Нападающий «железнодорожников» Владимир Ткачёв может провести первый матч с бывшим клубом после переезда из Казани в Ярославль. Форвард уже провёл 21 минуту во встрече с «Йокеритом» (3:4 ОТ).