Проиграет ли «Ак Барс» четвёртый матч подряд?
Сегодня, 28 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.
Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020
«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:
— «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Нефтехимик» — «Авангард»;
— «Торпедо» — «Динамо» Р;
— ХК «Сочи» — «Йокерит»;
— ЦСКА — «Витязь»;
— «Ак Барс» — «Локомотив».
Принять участие в опросе также можно на «Рамблере».
В центральном матче игрового дня «Ак Барс» примет в Казани «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск. Нападающий «железнодорожников» Владимир Ткачёв может провести первый матч с бывшим клубом после переезда из Казани в Ярославль. Форвард уже провёл 21 минуту во встрече с «Йокеритом» (3:4 ОТ).
Галиев: у «Ак Барса» сейчас неприятная полоса из поражений. Это делает нас сильнее
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