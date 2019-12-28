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«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
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Проиграет ли «Ак Барс» четвёртый матч подряд?

Проиграет ли «Ак Барс» четвёртый матч подряд?
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 28 декабря, в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоится шесть матчей.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/2020

«Чемпионат» предлагает вам спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Сибирь» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Нефтехимик» — «Авангард»;
— «Торпедо» — «Динамо» Р;
— ХК «Сочи» — «Йокерит»;
— ЦСКА — «Витязь»;
— «Ак Барс» — «Локомотив».

Принять участие в опросе также можно на «Рамблере».

В центральном матче игрового дня «Ак Барс» примет в Казани «Локомотив». Встреча начнётся в 19:30 мск. Нападающий «железнодорожников» Владимир Ткачёв может провести первый матч с бывшим клубом после переезда из Казани в Ярославль. Форвард уже провёл 21 минуту во встрече с «Йокеритом» (3:4 ОТ).

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