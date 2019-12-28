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Замула: для 150 млн, которые смотрят за сборной в России, матч с Канадой — самое крутое

Замула: для 150 млн, которые смотрят за сборной в России, матч с Канадой — самое крутое
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Защитник молодёжной сборной России Егор Замула поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Канады на чемпионате мира в Чехии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая состоится сегодня, 28 декабря. Начало — в 21:00 мск.

Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года

«С Лафренье попытаемся пожёстче сыграть, выключить его из игры. Почему мы должны бояться Канаду? Ничего страшного, что проиграли чехам. Хорошо, что в первом матче получили такую пощёчину. Наоборот, будем злее. Нужно выигрывать сейчас. Пускай канадцы нас боятся. Выйдем с хорошим настроем и посмотрим, кто выиграет, кто проиграет. Мне кажется, мы во всём прибавим.

Для меня, для 150 миллионов людей, которые смотрят за нами в России, матч с Канадой на МЧМ — самое крутое, что может быть. Уверен, все будут болеть за нас. Это война? Это хоккей, это спорт. Здесь политику не нужно притягивать. Если война в плане хоккея, то да, будем биться и ложиться под шайбы. Конечно, очень жду матч. Там очень много игроков, с кем играю в Канаде, и тренерский штаб знаю. Охота у них выиграть, чтобы потом с поднятой головой смотреть на них в Канаде», — сказал Замула в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

«Лет в 6-7 летал с папой на истребителе. Взял колу и чипсы, а самолёт начал крутиться»
Защитник молодёжной сборной России Егор Замула забивает голы, уверен в себе и может рассказать немало интересных историй.
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