Фрк: Прохоркин провёл много лет в КХЛ, у него большой опыт

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Мартин Фрк поделился эмоциями после матча с «Сан-Хосе Шаркс» (3:2 ОТ), в котором ему удалось отметиться дублем.



Чешский хоккеист играл в одном звене с Николаем Прохоркиным и Джеффом Картером. Россиянин дважды ассистировал Фрку.



«Картер — ветеран. Он знает, как правильно действовать на льду и помогает мне. Прохоркин провёл много лет в КХЛ, так что у моих партнёров богатый опыт, что очень хорошо.



Я впервые играл с этими ребятами в одном звене, поэтому нужно было как можно быстрее понять их. Мне удалось оказаться в нужном месте, а партнёры снабдили отличными передачами, так что всё прошло здорово. В конце концов, у нас всё получилось», — приводит слова Фрка LA Kings Insider.

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