«Сибирь» — «Куньлунь»: Макаров дебютирует в составе хозяев

«Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 13:30 мск.



В составе новосибирского клуба дебютирует нападающий Игорь Макаров, заключивший контракт с «Сибирью» вчера, 27 декабря.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;

Пиганович — Ермаков, Михайлов — Комаров — Миловзоров;

Хабаров — Морозов, Чесалин — Торченюк — Макаров;

Демидов — Ромаев, Яковлев — Романцев — Коротков.



«Куньлунь Ред Стар»:



Грубец (Смит);

Бартли — Челиос, Вон — Локхарт — Фу;

Шустр — Райнхарт, Брюле — Ип — Миллер;

Мёрфи — Спроул, Смит-Пелли — Верек — Шинкарук;

Мэги — Кейн — Скворцов.

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