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«Сибирь» — «Куньлунь»: Макаров дебютирует в составе хозяев

«Сибирь» — «Куньлунь»: Макаров дебютирует в составе хозяев
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» и «Куньлунь Ред Стар» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Новосибирске. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 13:30 мск.

В составе новосибирского клуба дебютирует нападающий Игорь Макаров, заключивший контракт с «Сибирью» вчера, 27 декабря.

«Сибирь»:

Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пустинен;
Пиганович — Ермаков, Михайлов — Комаров — Миловзоров;
Хабаров — Морозов, Чесалин — Торченюк — Макаров;
Демидов — Ромаев, Яковлев — Романцев — Коротков.

«Куньлунь Ред Стар»:

Грубец (Смит);
Бартли — Челиос, Вон — Локхарт — Фу;
Шустр — Райнхарт, Брюле — Ип — Миллер;
Мёрфи — Спроул, Смит-Пелли — Верек — Шинкарук;
Мэги — Кейн — Скворцов.

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