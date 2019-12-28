Известны сочетания молодёжной сборной России перед матчем с Канадой

Сборная России, выступающая на молодёжном чемпионате мира в Чехии, работает на тренировке. Об этом сообщает с места событий корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова. В занятии принимают участие заявленные вчера, 27 декабря, на турнир защитник Даниил Мисюль и нападающий Илья Круглов.



Результаты всех матчей и турнирная таблица МЧМ-2020



Вратари: Мифтахов, Аскаров, Исаев;

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Соркин — Круглов, Грошев.



В стартовом матче турнира команда Валерия Брагина проиграла сборной Чехии (3:4). Сегодня, 28 декабря, российская сборная встретится с командой Канады, которая ранее переиграла сборную США (6:4).

Россия сразится с Канадой на МЧМ. LIVE матча с афишей финала! Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.