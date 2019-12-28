Ларионов: чувствуется напряжение, впереди матч с участием двух больших держав

Тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча с Канадой. Встреча состоится сегодня, 28 декабря, начало — 21:00 мск.



«С утра поработали над парой элементов по сегодняшней игре — большинство, вбрасывания и выход из-под давления. Прошлись по линиям, по ситуациям, где кто должен находиться. Но это игра, игра непредсказуемая, здесь необходимы концентрация и фокус. С утра посмотрели — нормальное движение, нормальное настроение. Чувствуется небольшое напряжение, потому что впереди матч с канадцами. Это естественно в матче двух больших держав. Сейчас надо успокоиться и не вешать на себя лишний груз ответственности, который уже с утра висит над ребятами, чтобы они вышли играть в хоккей.



Большинство Канады? Нужно найти противоход на любые вещи, которые замечаешь во время игры. Естественно, задача номер один — играть «пять на пять», дисциплина — это основное. Если в меньшинстве, то мы практически прошлись по всем элементам, которые увидели в игре с США. Ребята знают, что нужно делать, но мы должны зависеть от нашей игры, а не от соперника. Дисциплина, фокус, концентрация, контроль шайбы по всей площадке, характер — всё это нам присуще.



Обычно после первого матча не делаешь выводы, потому что это волнение, стресс для пацанов. Как бы то ни было, мы говорим о молодёжном хоккее, порой это захлёстывает. Вчера обратили внимание на то, что мы не должны помогать команде выигрывать. Если нас обыгрывают вчистую, вопросов нет, но если мы даём сопернику лишнее преимущество, это должно быть высказано, чтобы не повторялось. Слова о патриотизме, о пропаганде здесь неуместны. Здесь хоккей, игра, нам нужно, чтобы ребята выходили и играли. Мы знаем, как они могут играть, первым номером», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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