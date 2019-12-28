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Тренер Канады: матч Россия — Канада — это всегда интересно, русские голодны до победы

Тренер Канады: матч Россия — Канада — это всегда интересно, русские голодны до победы
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Помощник главного тренера сборной Канады на МЧМ-2020 Митч Лав поделился мнением о предстоящем матче группового этапа со сборной России.

Результаты всех матчей и турнирная таблица МЧМ-2020

«Предстоит хороший матч. Россия проиграла первый матч и будет голодной, злой. Наша задача найти этому достойный ответ. Знаем, что нам будет противостоять очень хорошая команда, хороший тренерский штаб. Кто из россиян самый опасный? Василий Подколзин, он хорошо провёл первый матч. Кроме того, у русских хорошая вратарская линия, хотя первый матч получился неоднозначным для голкиперов. Также Морозов, Замула, но у сборной России любой из игроков может огорчить соперника.

Конечно, Россия — Канада — это суперматч, самое интересное, что может быть в хоккее. Ларионов в штабе сборной России — это фактор? Не знаю. Он многого добился в хоккее. Ожидаем очень плотную, хорошую игру», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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