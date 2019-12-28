Защитник Канады Смит: не смотрел первый матч русских. Не знаю, что там происходило

Защитник сборной Канады Тай Смит поделился мнением о предстоящем матче МЧМ-2020 со сборной России.
Турнирная таблица группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года
«Играть с российской сборной всегда интересно, жду очень хорошего, весёлого матча. Не знаю, какая разница в уровне русских и американцев, просто жду хорошей игры. Нас поддерживают родные, родители смотрят все наши матчи, и мы ощущаем их поддержку.
В тренировочном лагере работали вместе с Никитой Гусевым? Он невероятный, очень техничный, у него отличный бросок. У такого парня есть чему поучиться. Не смотрел матч русских с чехами, так что не знаю, как и что там происходило.
Кто у России самый сильный? Там много сильных, очень креативных игроков, не могу кого-то выделить. Замула? Очень опасный, хорошо катается, прекрасный бросок», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 28 декабря 2019
-
15:40
-
15:32
-
15:23
-
15:00
-
14:33
-
14:29
-
14:25
-
14:22
-
14:20
-
14:16
-
13:56
-
13:45
-
13:30
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:55
-
11:31
-
11:19
-
11:01
-
10:54
-
10:24
-
10:10
-
09:52
-
09:10
-
09:06
-
08:45
-
08:30
-
08:10
-
08:02
-
07:46
-
07:42