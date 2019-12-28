Защитник Канады Смит: не смотрел первый матч русских. Не знаю, что там происходило

Защитник сборной Канады Тай Смит поделился мнением о предстоящем матче МЧМ-2020 со сборной России.

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«Играть с российской сборной всегда интересно, жду очень хорошего, весёлого матча. Не знаю, какая разница в уровне русских и американцев, просто жду хорошей игры. Нас поддерживают родные, родители смотрят все наши матчи, и мы ощущаем их поддержку.



В тренировочном лагере работали вместе с Никитой Гусевым? Он невероятный, очень техничный, у него отличный бросок. У такого парня есть чему поучиться. Не смотрел матч русских с чехами, так что не знаю, как и что там происходило.



Кто у России самый сильный? Там много сильных, очень креативных игроков, не могу кого-то выделить. Замула? Очень опасный, хорошо катается, прекрасный бросок», — передаёт слова Смита корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.