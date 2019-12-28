Canadian Press: каждый из канадцев, кто играл на МЧМ год назад, помнит поражение от России

Новостное агентство СР анонсировало предстоящий матч МЧМ-2020 между сборными России и Канады.
Турнирная таблица группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года
«Каждый из пяти канадских хоккеистов, кто играл на молодёжном чемпионате мира год назад, помнит, чего стоило поражение в матче со сборной России под Новый год. Тогда в Ванкувере это вынудило сборную Канады играть в четвертьфинале с финнами, которые в итоге стали победителями. А канадцы досрочно вылетели с турнира. Русские близки к режиму отчаяния, проиграв в первом матче чехам со счётом 3:4. Они потратили большую часть пятницы на обдумывание того, кто будет стартовым голкипером. Ярослав Аскаров был заменён после двух периодов, а канадцы смогли забить пять голов американцу Спенсеру Найту.
Россиянам важно вернуть свою игру и закрыть Алексиса Лафренье. Они попытаются не дать развернуться звезде «Римуски Океаник», это тоже не секрет. Кроме того, когда играют Россия и Канада, встреча не всегда получается дисциплинированной», — отмечает агентство.
- 28 декабря 2019
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