Россия — Канада: прямая трансляция матча молодёжного чемпионата мира — 2020

Сегодня, 28 декабря, в Чехии четырьмя матчами продолжится молодёжный чемпионат мира по хоккею 2020 года.



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Сборная России проведёт второй матч на турнире с командой Канады, начало — в 21:00 мск. Трансляция матча пройдёт на официальном сайте ФХР.



В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.



Сборная Канады в первой встрече на турнире обыграла американцев со счётом 6:4. Главным героем встречи стал Алексис Лафренье, забросивший одну шайбу и отдавший три результативные передачи.

Россия сразится с Канадой на МЧМ. LIVE матча с афишей финала! Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.