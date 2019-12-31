Россия — Германия: онлайн-трансляция матча МЧМ-2020 по хоккею начнётся в 17:00

Сегодня, 31 декабря, сборная России проведёт заключительный матч на групповой стадии молодёжного чемпионата мира с командой Германии. Встреча начнётся в 17:00 мск, «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.



Турнирная таблица группового раунда молодёжного чемпионата мира 2020 года



В первом матче на чемпионате мира подопечные Валерия Брагина уступили хозяевам турнира со счётом 3:4. В составе сборной России две шайбы забросил Егор Замула, ещё один результативный бросок на счету Василия Подколзина.

28 декабря сборная России встречалась с командой Канады и одержала победу с разгромным счётом 6:0. В составе победителей шайбы отличились Александр Хованов, Павел Дорофеев, Никита Ртищев, Никита Александров, Егор Соколов и Григорий Денисенко.

29 декабря подопечные Брагина уступили США со счётом 1:3. Единственную шайбу в составе проигравшей команды забросил Александр Романов.