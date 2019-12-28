Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это было решение тренера

Голкипер новосибирской «Сибири» Харри Сятери прокомментировал победу своей команды над пекинским «Куньлунь Ред Стар» (3:2 Б).
«Очень хорошо, что мы выиграли последний матч в этом календарном году. Конечно, было бы куда лучше, если бы «Сибирь» одержала победу в основное время, но мы получили два очка — это самое главное. Почему 2:0 превратились в 2:2? Мы совершили несколько грубых ошибок, соперник этим воспользовался и забил. Нужно быть более осторожными, что ли, я не знаю… Ожидали ли мы такой жёсткой, колючей игры? Да, конечно. «Куньлунь» — это североамериканская команда по стилю, играет в такой хоккей. Но мы смогли соответствовать, сыграть неплохо. Почему я не играл в серии штрафных бросков? Если честно, я не знаю. Красиков был хорош на буллитах, выпустить его было решением тренера.
Как оценить первую часть регулярного чемпионата для «Сибири»? Она была неплохой. Если не брать в расчёт тот отрезок, когда мы проиграли восемь матчей подряд, то было хорошо. Будем стараться продолжать пополнять копилку», — сказал Сятери в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.
- 28 декабря 2019
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