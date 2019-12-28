Фрейзер — о поражении от «Сибири»: когда проигрываешь по буллитам, то ненавидишь их

Главный тренер китайского «Куньлунь Ред Стар» Курт Фрейзер прокомментировал поражение в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (2:3 Б).



«Посчастливилось посмотреть вчерашний матч «Сибири» со СКА. Новосибирцы в нём тоже действовали очень здорово. Мы начали матч достаточно медленно, пришлось догонять, но мы справились. Вернулись в игру, смогли добраться до буллитов, но уступили. Буллиты — такая вещь: каждый раз, когда проигрываешь, то ненавидишь их. Боевой матч со стороны обеих команд», — приводит слова Фрейзера корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.



3 января 2020 года «Сибирь» проведёт домашний матч с «Нефтехимиком». «Куньлунь» 30 декабря 2019 года встретится на выезде с «Барысом».