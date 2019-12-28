Стал известен состав сборной России на матч с Канадой на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной России на матч с командой Канады на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча Россия — Канада состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Состав сборной России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



Сборная России проиграла дебютный матч на молодёжном чемпионате мира, проиграв Чехии со счётом 3:4.