Сборная Германии впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ
Сборная Чехии проиграла команде Германии со счётом 3:4 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Для Германии победа стала первой с 2014 года в элитном дивизионе МЧМ. На МЧМ-2015 немцы проиграли все матчи в группе, после чего четыре года выступали в первом дивизионе.
Немецкая сборная удачно начала встречу, забросив за восемь минут две шайбы усилиями форвардов Лукаса Райхеля и Джона Петерки. На 17-й минуте хозяева турнира сократили отставание, голом отметился защитник Мартин Гаш. Во втором периоде Германия забила третий гол, автором стал нападающий Доминик Бокк. На 48-й минуте Бокк оформил дубль. К 53-й минуте чешская сборная отыграла две шайбы усилиями Яна Еника и Либора Забрански, но сравнять счёт не смогла.
Сенсация на МЧМ – немцы обыграли чехов! Хуже всех от этого сборной России
Пока что главная неожиданность молодёжного чемпионата мира.
- 28 декабря 2019
-
20:15
-
20:12
-
20:06
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:50
-
19:44
-
19:40
-
19:36
-
19:26
-
19:24
-
19:22
-
19:21
-
18:55
-
18:51
-
18:38
-
18:08
-
18:02
-
18:00
-
17:55
-
17:50
-
17:44
-
17:35
-
17:23
-
17:03
-
17:00
-
16:57
-
16:38
-
16:32
-
16:25
-
16:22
-
15:40
-
15:32
-
15:23
Партнерский контент