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Сборная Германии впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ

Сборная Германии впервые с 2014 года выиграла матч в элитном дивизионе МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборная Чехии проиграла команде Германии со счётом 3:4 в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею. Для Германии победа стала первой с 2014 года в элитном дивизионе МЧМ. На МЧМ-2015 немцы проиграли все матчи в группе, после чего четыре года выступали в первом дивизионе.

Немецкая сборная удачно начала встречу, забросив за восемь минут две шайбы усилиями форвардов Лукаса Райхеля и Джона Петерки. На 17-й минуте хозяева турнира сократили отставание, голом отметился защитник Мартин Гаш. Во втором периоде Германия забила третий гол, автором стал нападающий Доминик Бокк. На 48-й минуте Бокк оформил дубль. К 53-й минуте чешская сборная отыграла две шайбы усилиями Яна Еника и Либора Забрански, но сравнять счёт не смогла.

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