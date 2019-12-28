Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Калинин: корпоратив ЦСКА только помог, команда сплотилась

Калинин: корпоратив ЦСКА только помог, команда сплотилась
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (3:0).

«Тяжёлая игра, несмотря на счёт. Не первый матч в сезоне играем с «Витязем». Сегодня они более дисциплинированно сыграли в обороне. Было видно, что выполняли тактическое задание тренера. Счёт 0:0 держался практически два периода. Хорошо, что мы забили свои голы.

В начале матча было мало бросков, потому что игра была плотная на всех участках поля. Они старались быстро переходить из обороны в атаку. Мы практически не входили в зону в первом периоде, они мимо ворот всё бросали. И они и мы ждали ошибку соперника.

У нас было много выходов «один в ноль» в меньшинстве? Да нет, было всего пару раз. А так, мы стараемся экономить силы и лишний раз туда не бегать.

Даже при счёте 3:0 могло случиться что угодно в концовке матча. Хорошо, что мы смогли выстоять пять минут в меньшинстве. Ложились под шайбу, практически не было опасных моментов около ворот. В конце игры важно было сыграть на команду и выиграть.

Корпоратив нам только помог, команда сплотилась», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

ЦСКА обыграл «Витязь», Юханссон записал в актив шат-аут
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019