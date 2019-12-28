Калинин: корпоратив ЦСКА только помог, команда сплотилась

Нападающий ЦСКА Сергей Калинин поделился впечатлениями от матча с «Витязем» (3:0).



«Тяжёлая игра, несмотря на счёт. Не первый матч в сезоне играем с «Витязем». Сегодня они более дисциплинированно сыграли в обороне. Было видно, что выполняли тактическое задание тренера. Счёт 0:0 держался практически два периода. Хорошо, что мы забили свои голы.



В начале матча было мало бросков, потому что игра была плотная на всех участках поля. Они старались быстро переходить из обороны в атаку. Мы практически не входили в зону в первом периоде, они мимо ворот всё бросали. И они и мы ждали ошибку соперника.



У нас было много выходов «один в ноль» в меньшинстве? Да нет, было всего пару раз. А так, мы стараемся экономить силы и лишний раз туда не бегать.



Даже при счёте 3:0 могло случиться что угодно в концовке матча. Хорошо, что мы смогли выстоять пять минут в меньшинстве. Ложились под шайбу, практически не было опасных моментов около ворот. В конце игры важно было сыграть на команду и выиграть.



Корпоратив нам только помог, команда сплотилась», — передаёт слова Калинина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.

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