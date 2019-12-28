Стал известен состав сборной Канады на матч с Россией на МЧМ-2020

Стал известен состав сборной Канады на матч с командой России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча Россия — Канада состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею



Состав сборной Канады:



Доус (Хофер);

Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;

Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;

Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.



Сборная России проиграла дебютный матч на молодёжном чемпионате мира, уступив Чехии со счётом 3:4. Канадская команда победила США со счётом 6:4.