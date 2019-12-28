Стал известен состав сборной Канады на матч с Россией на МЧМ-2020
Стал известен состав сборной Канады на матч с командой России на групповом этапе молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею, информирует официальный «твиттер» Федерации хоккея России. Встреча Россия — Канада состоится сегодня, 28 декабря, начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Календарь молодёжного чемпионата мира 2020 года по хоккею
Состав сборной Канады:
Доус (Хофер);
Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;
Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;
Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;
Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.
Сборная России проиграла дебютный матч на молодёжном чемпионате мира, уступив Чехии со счётом 3:4. Канадская команда победила США со счётом 6:4.
Россия сразится с Канадой на МЧМ. LIVE матча с афишей финала!
Всё самое интересное и важное о второй игре команды Валерия Брагина на молодёжном чемпионате мира.
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