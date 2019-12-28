Форвард «Амура» Голубев дисквалифицирован

Спортивно-дисциплинарный комитет Континентальной хоккейной лиги рассмотрел эпизоды матча челябинского «Трактора» и московского «Спартака» (2:5).



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Трактора» Лукаша Седлака по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, подвергнуть денежному штрафу.



На основании представленных материалов принято решение наложить на нападающего «Амура» Дениса Голубева наказание по п.1.7. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано в документе, опубликованном на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.