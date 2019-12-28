Малыхин: мне нужна перезагрузка. С требованиями Знарка я прекрасно знаком

Нападающий Фёдор Малыхин поделился впечатлениями от перехода из «Трактора» в «Спартак».
«Непростой переход, всё решилось буквально в считанные часы. Да, была некоторая суета, но это жизнь, она бывает непредсказуема, и в ней иногда происходят подобные истории. С оптимизмом смотрю в будущее.
Самое интересное, что игру «Трактор» — «Спартак» я и не видел. Мне надо было собирать вещи, чтобы затем вылететь со «Спартаком» в Сочи. Застал только последние пять минут, когда «Спартак» забил ещё один гол в большинстве. Надо было решить много вопросов перед отъездом, поэтому приехал на арену только к концу матча.
Перезагрузка нужна. Это шаг вперёд для меня. Прекрасно знаком с требованиями Олега Валерьевича, так как вместе работали в сборной. Многих ребят в команде знаю, в «Спартаке» отличный коллектив. Команда сильна не только своей игрой, но и своим духом, характером. Надеюсь, опыт будет положительный для меня. Уверен, что сможем в этом сезоне успешно выступить в плей-офф. Так что эмоции от перехода только самые позитивные», — цитирует Малыхина официальный сайт «Спартака».
- 28 декабря 2019
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