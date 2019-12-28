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Перед матчем Россия — Канада на видеокубе показали легендарную драку в Пьештянах

Перед матчем Россия — Канада на видеокубе показали легендарную драку в Пьештянах
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Перед стартом встречи сборных России и Канады на молодёжном чемпионате мира организаторы турнира показали на видеокубе легендарную драку в Пьештянах. В 1987 году в Пьештянах произошла массовая драка между хоккеистами молодёжных сборных СССР и Канады, для усмирения игроков даже пришлось вызывать полицию.

Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.

Состав России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Состав Канады:

Доус (Хофер);
Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;
Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;
Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;
Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.

«Когда выключили свет, в драке с русскими было много грязи. Даже удары в пах»
Вспоминаем самую ожесточённую битву в противостоянии русских хоккеистов с канадцами.
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