Перед матчем Россия — Канада на видеокубе показали легендарную драку в Пьештянах

Перед стартом встречи сборных России и Канады на молодёжном чемпионате мира организаторы турнира показали на видеокубе легендарную драку в Пьештянах. В 1987 году в Пьештянах произошла массовая драка между хоккеистами молодёжных сборных СССР и Канады, для усмирения игроков даже пришлось вызывать полицию.



Напомним, «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



Состав Канады:



Доус (Хофер);

Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;

Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;

Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.