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Россия — Канада: Хованов открыл счёт уже на второй минуте встречи

Россия — Канада: Хованов открыл счёт уже на второй минуте встречи
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Сборной России удалось быстро открыть счёт во встрече с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Заброшенной шайбой на второй минуте встречи отметился нападающий Александр Хованов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.


Состав России:

Мифтахов (Аскаров);
Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;
Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;
Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;
Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.

Состав Канады:

Доус (Хофер);
Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;
Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;
Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;
Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.

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