Россия — Канада: Хованов открыл счёт уже на второй минуте встречи

Сборной России удалось быстро открыть счёт во встрече с командой Канады на молодёжном чемпионате мира 2020 года по хоккею. Заброшенной шайбой на второй минуте встречи отметился нападающий Александр Хованов.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Канада.



Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.



Состав России:



Мифтахов (Аскаров);

Романов — Журавлёв, Денисенко — Хованов — Соколов;

Мисюль — Замула, Дорофеев — Воронков — Александров;

Пыленков — Галенюк, Марченко — Морозов — Подколзин;

Малышев, Ртищев — Круглов — Соркин, Грошев.



Состав Канады:



Доус (Хофер);

Баль — Бернард-Докер, Лафренье — Велено — Фут;

Смит — Макиисак, Байфилд — Хэйтон — Козенс;

Байрам — Эддисон, Фуди — Делландреа — Дудас;

Драйсдейл, Макмайкл — Томас — Лавуа, Мерсер.